В Рыбинске открылся Дворец молодежи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 30 июня, в Рыбинске открылся новый Дворец молодежи. Расположился он в здании бывшего дворца культуры «Полиграф». Площадь здания – более четырех тысяч квадратных метров.

- В новом Дворце молодежи будут развивать патриотическое воспитание, волонтерство, работу с молодыми семьями, творческие студии, спортивное направление. Новую прописку получил рыбинский молодежный центр «Максимум». Также в здании разместятся молодежные объединения и поисковые отряды. Кроме того, у рыбинской молодежи есть желание получить крытый зал для воркаута, - рассказали в правительстве Ярославской области