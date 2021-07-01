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Общество1 июля 2021 14:45

В Рыбинске открылся Дворец молодежи

Он находится в здании бывшего дворцы культуры «Полиграф»
Анастасия Голубева
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В Рыбинске открылся Дворец молодежи

В Рыбинске открылся Дворец молодежи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 30 июня, в Рыбинске открылся новый Дворец молодежи. Расположился он в здании бывшего дворца культуры «Полиграф». Площадь здания – более четырех тысяч квадратных метров.

- В новом Дворце молодежи будут развивать патриотическое воспитание, волонтерство, работу с молодыми семьями, творческие студии, спортивное направление. Новую прописку получил рыбинский молодежный центр «Максимум». Также в здании разместятся молодежные объединения и поисковые отряды. Кроме того, у рыбинской молодежи есть желание получить крытый зал для воркаута, - рассказали в правительстве Ярославской области