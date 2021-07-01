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Происшествия1 июля 2021 11:01

Скончался на месте: в Ярославской области погиб велосипедист

Мужчину сбил грузовик
Анастасия Голубева
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Скончался на месте: в Ярославской области погиб велосипедист

Скончался на месте: в Ярославской области погиб велосипедист

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня ночью, 1 июля, примерно в 00:05 на дороге «Ярославль-Иваново» произошла авария. 28-летний мужчина, который был за рулем грузовика «Скания» с полуприцепом наехал на велосипедиста. Пострадавший погиб на месте, еще до того, как приехала скорая помощь.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.