В Ярославской области с 1 июля переболевшие ковидом смогут пройти углубленную диспансеризацию

Задействована 31 медицинская организация Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля жители Ярославской области, которые уже переболели коронавирусом, смогут пройти более полное обследование и проверить свое здоровье.

- Главная задача углубленной диспансеризации – выявить и оперативно начать лечение осложнений после перенесенной инфекции, – пояснила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Евсеевич. – В первую очередь расширенное обследование пройдут люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Их в регионе порядка 3,6 тысячи.

В правительстве области рассказали, что углубленная диспансеризация подразумевает измерение уровня насыщения крови кислородом в покое, тест с 6-минутной ходьбой при жалобах на одышку и отеки, развернутый и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. В этой работе участвует 31 медицинская организация.