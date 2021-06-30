В поликлиниках Ярославской области начались капитальные ремонты Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сейчас уже начались капитальные ремонты в 14 поликлиниках. Всего планируется привести в порядок 17 медицинских учреждений в этом году.

- В течение 5 лет в наш регион поступит в общей сложности более 5 миллиардов рублей на закупку транспорта, оборудования для поликлиник, капитальные ремонты, возведение новых конструкций, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации области Наталья Кравчук.

В числе поликлиник, которые будут ремонтировать, входит и детская поликлиника №2 Центральной городской больницы. На работы в ней выделено 14 миллионов рублей. Общая площадь – более 600 квадратных метров. После ремонта в поликлинике начнут свою работу открытая регистратура, помещения для ожидания и колясочная зона