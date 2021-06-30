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Общество30 июня 2021 9:59

За несоблюдение масочного режима ярославцы заплатили более 1 миллиона рублей

За последнюю неделю выявили 35 нарушений
Полина Вачнадзе
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За несоблюдение масочного режима ярославцы заплатили более 1 миллиона рублей

За несоблюдение масочного режима ярославцы заплатили более 1 миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области продолжаются рейды, во время которых выявляют нарушителей масочного режима. Напомним, что в регионе масочный режим введен с мая прошлого года. За это время общая сумма штрафов для «антимасочников» составила 1 миллион 120 тысяч рублей.

За последнюю неделю проверено 156 предприятий и выявлено 35 нарушений.

- Масочный режим сохраняется при посещении предприятий общественного питания, магазинов, торговых центров. Продавец может отказать в приобретении товара, если покупатель без средств индивидуальной защиты, - напомнила заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка региона Валентина Шишина.

Последняя проверка прошла в одном из торговых центров Дзержинского района. Составлено было три протокола, причем все – на продавцов: на двух сотрудников магазина детских товаров и сотрудника супермаркета.