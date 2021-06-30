В Ярославле прекратили поиски мужчины, пропавшего на Прусовских карьерах

В Ярославле прекратили поиски мужчины, который пропал в районе Прусовских карьеров 28 июня. К сожалению, 33-летний Денис утонул.

На карьерах компания отмечала корпоратив. Как рассказали друзья Дениса, он немного перепил. Его вывели из воды, думали, что сейчас посидит, протрезвеет, отойдет. Но Денис куда-то пропал. Последний раз мужчину видели, когда он шел в сторону леса в одних плавках.

В социальных сетях друзья попросили помощи в поисках мужчины, однако, успеха они не принесли. В воде нашли тело.

Известно, что в Ярославль Денис приехал из Мурманска, только устроился здесь на новую работу.