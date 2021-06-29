Ушел пьяный в лес: друзья разыскивают мужчину, пропавшего на Прусовских карьерах в Ярославле

Друзья разыскивают мужчину, пропавшего на Прусовских карьерах в Ярославле

28 июня компания друзей отдыхала на Прусовских карьерах. И вначале все было хорошо, а потом один из отдыхающих – Денис – пропал. Сейчас его разыскивают приятели, в том числе, и при помощи социальных сетей.

В группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте размещен такой пост:

- Пропал молодой человек, на вид около 30-33 лет. Зовут Денис. Был он в алкогольном опьянении. Около 18 часов мы его вывели из воды и больше его не видели. Был одет в одни трусы серого цвета. Все его вещи оставлены. После этого его видели в направлении к лесу (который ведет к трассе). Очень прошу, если вы его видели, может, обратили внимание, владеете какой либо информацией, сообщите! В полицию мы уже обратились, но поиски так и не начались.

Друзья указывают телефоны, по которым можно обратиться: 8-905-134-41-91,8-915-991-94-10 или в отделение полиции 21-54-02.

- Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными! Мы очень переживаем и очень надеемся его найти, - пишут друзья Дениса.