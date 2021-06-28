Резкая непогода обрушилась на Ярославль: как долго продлятся дожди?

Ярославцы столкнутся с грозой, дождем, сильным ветром и даже градом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославском регионе продолжает раскачиваться погодный маятник. Еще днем на улице грело жаркое солнце, а к вечеру область накрыли

грозы и ливни.

- Причиной аномальной жары, царившей на Русской равнине почти всю прошлую неделю, был обширный антициклон. Но сейчас этот очаг теснят на восток атмосферные фронты. Уже сегодня в их власти окажется вся западная половина Европейской России. Здесь снова возможны грозы, на западе Центрального региона может выпасть свыше четверти месячного объёма влаги за сутки, - предупреждают метеорологи центра "Фобос".

МЧС экстренно предупредило жителей, что с 28 по 29 июня нужно быть осторожными: ярославцы столкнутся с грозой, дождем, сильным ветром и даже градом.

В среду, 30 июня, дожди отступят, но в четверг, 1 июня, снова обрушатся на область. Это будет последний дождливый день на этой неделе.