Ярославцы вновь жалуются на зловоние от Пятовского ручья. ФОТО: группа "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтакте

Жители Ярославля снова жалуются на зловоние от Пятовского ручья, в который, несмотря на все жалобы и организованные после них проверки, продолжает стекать непонятная жижа.

- Вонь стоит до улицы Лодочной. Куда смотрят экологи? - пишет в группе ЕДДС жительница города.

Сейчас идёт административное расследование по статье о нарушении требований к охране водных объектов. В департаменте охраны окружающий среды ранее пояснили, что в районе остановки «Лодочная» зафиксировано поступление хозяйственно-бытовых сточных вод в Пятовский ручей. Произведен отбор пробы воды, результаты по ним будут готовы в течение 14 дней.

- Раньше утки плавали. Идти через переход невозможно, запах ужасный! Там проходят столько людей, чтоб отдохнуть у реки, - рассказали местные жители.