В Ярославле скончался врач скорой помощи Алексей Смольков. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

В Ярославле на 58-м году жизни скончался врач скорой помощи Алексей Смольков. Об этом сообщила администрация «Станции скорой медицинской помощи».

- Двадцать четыре года трудовой деятельности (с 1997 по 2021) на станции скорой помощи, как на кардиобригаде, так и на реанимационной. Он был прекрасным специалистом, любящим свое дело, надежным другом и коллегой. Мы всегда будем помнить Алексея Дмитриевича как светлого, доброго человека, готового всегда прийти на помощь, дать совет и поддержать, - написали в группе станции ВКонтакте.

Прощание с Алексеем Смольковым пройдет завтра, 24 июня, в 10:00 в ритуальном зале на улице Попова, 24.