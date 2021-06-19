Добрынинский мост в Ярославле могут полностью открыть в начале осени Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжается ремонт Добрынинского моста. На данный момент полностью демонтирован пролет с 1 по 10 опоры, который специалистами был признана аварийным.

- Мы уже завершили работы по демонтажу пролетного строения, параллельно приступили к устройству новой плиты проезжей части. Была забетонирована первая захватка и продолжается строительство опалубки, - рассказал представитель подрядной организации АО ГК «ЕКС» Александр Огарков.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, работы идут с опережением графика. По контракту срок их окончания - 10 ноября.

- Но мы планируем уже в сентябре провести испытания и открыть прямой ход по путепроводу,- отметил Ярослав Овчаров.

Пока что многострадальный Добрынинский мост эксплуатируется с ограничениями, транспорт ходит только по одной его стороне. В левой половине путепровода специалисты выявили дефекты в сечении 1-10 опор.