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Общество22 июня 2021 9:30

Кладбище подбирается к домам: прокуратура Некрасовского района обязала администрацию установить границы погоста

И поставить участок на кадастровый учет
Полина Вачнадзе
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Медленно, но верно границы погоста приближались к жилым домам

Медленно, но верно границы погоста приближались к жилым домам

Фото: Полина Вачнадзе

В прокуратуру Некрасовского района обратилась местная жительница. Вполне закономерное волнение женщины вызывало постоянное расширение границ кладбища, которое находится в деревне Шилово. Медленно, но верно границы погоста приближались к жилым домам.

- По обращению проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства о погребении и похоронном деле. Было выявлено, что администрацией сельского поселения Красный Профинтерн не установлены границы земельного участка, на котором расположено кладбище, участок не поставлен на кадастровый учет, - рассказали в прокуратуре Некрасовского района.

Как пояснили в прокуратуре, эти нарушения приводят к "обезличиванию территории кладбища, препятствуют осуществлению санитарного и экологического контроля за местом погребения в целях безопасности жизни и здоровья населения". Кроме того, возможно нарушение санитарных правил.

- По результатам проверки прокуратурой главе сельского поселения вынесено представление. Устранение нарушений закона поставлено на контроль, - сказали в прокуратуре Некрасовского района.