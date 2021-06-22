Кладбище подбирается к домам: прокуратура Некрасовского района обязала администрацию установить границы погоста

Медленно, но верно границы погоста приближались к жилым домам Фото: Полина Вачнадзе

В прокуратуру Некрасовского района обратилась местная жительница. Вполне закономерное волнение женщины вызывало постоянное расширение границ кладбища, которое находится в деревне Шилово. Медленно, но верно границы погоста приближались к жилым домам.

- По обращению проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства о погребении и похоронном деле. Было выявлено, что администрацией сельского поселения Красный Профинтерн не установлены границы земельного участка, на котором расположено кладбище, участок не поставлен на кадастровый учет, - рассказали в прокуратуре Некрасовского района.

Как пояснили в прокуратуре, эти нарушения приводят к "обезличиванию территории кладбища, препятствуют осуществлению санитарного и экологического контроля за местом погребения в целях безопасности жизни и здоровья населения". Кроме того, возможно нарушение санитарных правил.

- По результатам проверки прокуратурой главе сельского поселения вынесено представление. Устранение нарушений закона поставлено на контроль, - сказали в прокуратуре Некрасовского района.