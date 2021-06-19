У руководства "ТНС энерго Ярославль" проходят обыски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в офисе "ТНС энерго", а также у ряда руководителей прошли обыски. Как сообщает портал gradnews.ru, столичные силовики заподозрили ярославское отделение компании и их федеральное руководство в крупном хищении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По данным различных источников, ущерб составил от 3 до 4 миллиардов рублей. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

По данным следствия, между некоторыми руководителями "ТНС энерго" и "ТНС энерго Ярославль" имел место сговор для вывода и хищения денежных средств через энергосбытовые и аффилированные с ними структуры, предназначенные для оплаты по договору с "МРСК Центр" по предоставлению услуг по передаче электроэнергии.

Как сообщает портал "Ярновости", в "ТНС энерго Ярославль" информацию об обысках подтвердили и пояснили, что компания оказывает всю необходимую помощь в расследовании.