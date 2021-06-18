В Ярославской области дети устроили ДТП: 15-летний скутерист столкнулся в 9-летней велосипедисткой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 17 июня, в 21:55 в поселке Приволжский Некрасовского района произошло ДТП. 15-летний молодой человек, который был за рулем скутера «Racer», столкнулся во дворе жилого дома с 9-летней велосипедисткой. Напомним, что водительские права на управление скутером можно получить только с 16 лет.

- В результате ДТП 9-летняя девочка с ссадинами обратилась в медицинское учреждение. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.