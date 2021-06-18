Продала то, чего нет: жительница Воронежа обманула ярославну, мечтавшую о кошке

Жительница Воронежа обманула ярославну, мечтавшую о кошке Фото: Дмитрий Ахмадуллин

50-летняя жительница Ярославля в Интернете нашла объявление о продаже котенка породы рэгдолл. Списалась с продавцом, договорилась о покупке и перевела за будущего друга – длинношерстного голубоглазого красавца - 8 тысяч рублей. Как только деньги перешли со счета на счет, владелица котенка перестала выходить на связь и отвечать на звонки и сообщения. Ярославна обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили продавца. Как оказалось, в действительности котенка не существовало, а на доверчивости любителей кошек решила немного нажиться жительница Воронежской области. В свои 35 лет она нигде не работала, зато смогла придумать мошенническую схему. Правда, о последствиях не задумалась…

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Будьте бдительны при совершении сделок продажи и покупки в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания. Помните, что выгодное предложение в Интернете может оказаться уловкой мошенников, - предупреждают в пресс-службе областного УМВД.