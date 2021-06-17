В Ярославле пройдут бесплатные тренировки на свежем воздухе. ФОТО: предоставлено проектом "Зеленый фитнес"

В Ярославле проект «Зеленый фитнес» второй год подряд организует тренировки на свежем воздухе для всех желающих поддержать себя в хорошей физической форме. Проект родом из Казани, так он удачно реализуется уже семь лет, а в Ярославле только набирает обороты и собирает активных участников.

Сейчас занятия проходят в Ленинском, Заволжском и Фрунзенском районах. Чтобы прийти на тренировку, нужно зарегистрироваться на сайте zelfi.ru. Для чего нужна регистрация? В случае непогоды, куратор города отправит информацию об отмене тренировки на указанный номер.

- С собой нужно взять воду и хорошее настроение! – советуют организаторы.

Вся информация о тренировках на ближайшую неделю есть на сайте zelfi.ru, ВКонтакте и «Инстаграм» проекта.