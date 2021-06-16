Москвич приехал в Ярославскую область чтобы сбыть пятитысячные фальшивки

В Ростовском районе полицейские задержали мужчину, в машине которого нашли 15 поддельных пятитысячных купюр Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовском районе полицейские задержали мужчину, в машине которого нашли 15 поддельных пятитысячных купюр. Сейчас жителя Москвы, а именно оттуда приехал гастролер, обвиняют в хранении и сбыте поддельных денег.

В марте этого года житель Москвы приехал в Ярославскую область для того, чтобы сбыть фальшивые купюры. Но удача москвичу улыбнулась лишь однажды: только в одной торговой точке деньги не вызвали подозрений, в остальных кассиры засомневались и вернули покупателю купюры.

С ними его и взяли сотрудники полиции. Деньги находились в машине, которую житель Москвы, арендовал специально для поездки в Ярославскую область.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что мужчина полностью признал свою вину. На данный момент расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.