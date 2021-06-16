В Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Правительство Ярославской области

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в Брейтовском и Пошехонском муниципальных районах объявлен оранжевый уровень опасности. Опубликовано экстренное предупреждение, которое будет действовать с 16 по 17 июня. В районах сохраняется пожароопасность 5 класса, при котором пожары могут возникнуть от любого источника огня и высоких температур. Такой пожар потушить очень сложно, а распространение огня происходит крайне быстро.

В выходные дни, 19 и 20 июня, по прогнозам Гидрометцентра в регионе температура воздуха достигнет +31 градуса, а значит опасность в районах будет сохранятся. Есть вероятность возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты