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Общество14 июня 2021 18:28

Ярославец перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей

Следователями возбуждено уголовное дело
Влада Красоткина
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Молодой человек обратился в полицию.

Молодой человек обратился в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле у 25-летнего мужчины обманным путем выманили 1,5 миллиона рублей. Молодой человек обратился в полицию и оказалось, что это промыслы телефонных мошенников.

- Заявителю позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и под предлогом отмены кредита, оформленного на его имя третьими лицами, убедил оформить кредит и перевести деньги на указанные «безопасные» банковские счета. Мужчина выполнил все указания звонившего, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Так и лишился ярославец большой суммы денег. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело.