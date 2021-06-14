Ярославец перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей

Молодой человек обратился в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле у 25-летнего мужчины обманным путем выманили 1,5 миллиона рублей. Молодой человек обратился в полицию и оказалось, что это промыслы телефонных мошенников.

- Заявителю позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и под предлогом отмены кредита, оформленного на его имя третьими лицами, убедил оформить кредит и перевести деньги на указанные «безопасные» банковские счета. Мужчина выполнил все указания звонившего, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Так и лишился ярославец большой суммы денег. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело.