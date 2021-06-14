Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 10:10

В Дзержинском районе Ярославля загорелся торговый центр

Во время пожара в здании были люди
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты обследовали коридоры задымленного помещения, чтобы убиться, что внутри не осталось людей.

Специалисты обследовали коридоры задымленного помещения, чтобы убиться, что внутри не осталось людей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 июня в Ярославле на улице Урицкого загорелся ТЦ «Брагинский». Возгорание началось, когда торговый центр не был закрыт, около 19:45. Внутри находились люди, всех удалось быстро вывести.

- К приезду спасателей посетителей уже эвакуировали. При пожаре пострадало 160 квадратных метров пластиковой отделки помещения, - рассказали в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работало 25 спасателей. Специалисты обследовали коридоры задымленного помещения, чтобы убиться, что внутри не осталось людей.