В Дзержинском районе Ярославля загорелся торговый центр

Специалисты обследовали коридоры задымленного помещения, чтобы убиться, что внутри не осталось людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 июня в Ярославле на улице Урицкого загорелся ТЦ «Брагинский». Возгорание началось, когда торговый центр не был закрыт, около 19:45. Внутри находились люди, всех удалось быстро вывести.

- К приезду спасателей посетителей уже эвакуировали. При пожаре пострадало 160 квадратных метров пластиковой отделки помещения, - рассказали в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работало 25 спасателей. Специалисты обследовали коридоры задымленного помещения, чтобы убиться, что внутри не осталось людей.