В Ярославской области поезд насмерть сбил 12-летнего подростка. ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Переславском районе пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнего подростка. Трагедия произошла вчера, 11 июня, в 15:21 на станции в поселке Берендеево.

- По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения перебегал пути рядом с железнодорожным переходом и был сбит встречным пассажирским поездом "Ярославль - Москва", - пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сразу же после этой трагедии и.о.Ярославского транспортного прокурора Андрей Сизов провел совещание с поднадзорными и контролирующими органами.

- Будут детально изучены все обстоятельства. Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, безопасность железнодорожного перехода и даст оценку действиям всех ответственных лиц, - уточнили в прокуратуре.