В Ярославле определили перевозчиков на все автобусные маршруты

В Ярославле определили перевозчиков на автобусные маршруты Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле определили перевозчиков на автобусные маршруты. Наибольшее количество маршрутов, а именно 22, будет обслуживать ООО Транском-Авто». В ведении компании будут автобусы №№6, 12, 21, 21б, 21т, 22, 22с, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 40к, 43, 44к, 55, 58, 59, 64, 68, 93г (всего 125 выходов).

Перевозками по 17 маршрутам - №№1, 2к, 4, 4а, 8, 11, 33, 41а, 41б, 42, 53, 56, 57, 62, 70, 76, 77 – займется АО «ПАТП-1».

15 маршрутов «отдадут» ИП Гифранов Х.В.: №№2, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 18к, 32, 41, 49, 65, 66, 79, 92. ИП Воронин А.В. объявлен победителем по маршрутам №№5, 7, 17, 19, 19к, 85. За АО «ЯрАТП» №№23, 28, 30 и 39.

Московская компания «Автократ» займется обслуживанием маршрутов №90с и №99с.

Ознакомиться с маршрутами можно здесь. Новая транспортная схема начнет работать с 14 июля.