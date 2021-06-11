Ярославским пожарным увеличат зарплату на 15%

В Ярославской области в сфере пожарной безопасности работает около 1300 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля ярославским пожарным увеличат заработную плату. Их оклады будут доведены до уровня окладов сотрудников МЧС России, работающих на соответствующих должностях. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В среднем увеличение составит 15% - в зависимости от квалификации, выслуги и других индивидуальных дополнительных выплат.

- Такое решение повлечет серьезное увеличение затрат областного бюджета. Но мы нашли возможность найти необходимые средства. Труд пожарных постоянно связан с опасностью и мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание вопросам его соответствующей оплаты, - пояснил Дмитрий Миронов.

Сейчас в Ярославской области в сфере пожарной безопасности работает около 1300 человек, непосредственно пожарных – 376.