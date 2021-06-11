В Ярославской области ожидаются дождливые праздничные выходные

В Ярославской области в ближайшие выходные будет пасмурно и дождливо Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики вновь не радуют ярославцев: предстоящие праздничные выходные, по прогнозам специалистов Центра «Фобос», будут дождливые.

- В большинстве регионов России погода ожидается облачной, с грозовыми кратковременными послеполуденными ливнями, - сообщают синоптики.

Завтра, 12 июня, в Ярославле пасмурно с просветами, температура воздуха днем около 20 градусов, ночью - +13. Возможен небольшой дождь и даже гроза.

13 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +14-+16, днем +23-25 градусов, ветер юго-западный, умеренный. 14 июня будет малооблачно, небольшой дождь и гроза. Ночью +14-+16 градусов, днем +21-+23. Ветер также западный, умеренный.

И только со второй половины следующей недели начнется настоящее лето, прогнозируют в Центре «Фобос». В Центральной России дневная температура воздуха ожидается на пару градусов выше нормальных значений.