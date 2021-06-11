Ярославец получил 2,5 года колонии строгого режима за кражу бутылки водки

Ранее мужчина уже был судим за кражи и более серьезные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2,5 года лишения свободы в колонии строго режима получил ярославец за кражу бутылки водки и бутылки газировки из сетевого магазина.

Действовал злоумышленник довольно нагло: пришел к открытию торговой точки, взял с прилавка водку и газировку и пошел из магазина. Продавец попыталась преградить вору путь, то тот начал угрожать тем, что ударит. Тогда женщина отошла в сторону.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее 40-летний ярославец уже был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В апреле прошлого года мужчина освободился из мест не столь отдаленных, полностью отбыв наказание. Но исправительная колония его не исправила.

- Суд признал мужчину виновным в грабеже с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - пояснили в ведомстве.