Рыбинец может сесть на 7 лет за незаконную вырубку почти тысячи деревьев Фото: Полина Вачнадзе

41-летний житель Рыбинского района обвиняется в незаконной вырубке лесных насаждений. Мужчина вырубил 941 дерево на площади в 1,3 гектара. Под пилу попали ольха, ель, осина, береза. Лесотехническая экспертиза установила, что ущерб от «работы» обвиняемого составил 1 миллион 900 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

- Вырубка происходила с июня по июль вблизи деревни Кишатино Арефинского сельского поселения на территории лесничества. У обвиняемого не было ни необходимых документов, ни соответствующего разрешения на вырубку, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Рыбинцу грозит семь лет лишения свободы.