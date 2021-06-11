В Ярославской области вандалы разрушили арт-скульптуры 1980-ых годов

На сооружениях часто играют дети и устраивают пикники взрослые. Фото: группа "ВКонтакте" "Наш Переславль", Марина Лескова

В Переславле-Залесском местные вандалы уничтожают городские достопримечательности свободного творчества. Речь идет о горячо любимых садово-парковых скульптурах Переславля, которые находятся возле пляжа «Плещеево озеро». Фигуры сделаны в виде морской звезды, слоника и черепахи. На сооружениях часто играют дети и устраивают пикники взрослые - это место отдыха пользуется большой популярностью среди горожан.

- Эти незамысловатые скульптуры могли бы своим наивным теплом и дальше согревать сердца многих поколений переславцев. Им просто не нашлось места в культур-мультур проектах современного уровня. Но есть же крохотные скверы, есть масса мест, где детишки с удовольствием будут скакать по их обтекаемым формам, - пишет в группе «Наш Переславль» жительница Переславля и художник Марина Лескова.

Но теперь находиться на культурном объекте 80-ых годов очень неприятно, потому на нем оставили шрамы местные вандалы. Часть скульптор намеренно разрушена, а другая - изрисована граффити.

- Как художник, я прекрасно понимаю, что великой художественной ценности эти садово-парковые скульптуры не имеют никакой. Но ни один европейский город не позволил бы себе так варварски и хамски уничтожить кусочек своего пространства, - добавляет Марина Лескова.

«КП-Ярославль» просит читателей уважительно относиться к городскому благоустройству и арт-объектам.