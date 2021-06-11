Умер глава Азербайджанской епархии РПЦ, который родился в Ярославле

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Фото: Бакинско-Азербайджанская епархия РПЦ:

10 июня, не дожив до своего дня рождения трех дней, ушел из жизни Бакинский и Азербайджанский Александр. Он скончался от осложнений тяжелой болезни, с которой долго боролся. Об этом рассказали в Бакинско-Азербайджанской епархии РПЦ:

- В праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни скончался великий религиозный деятель Азербайджанской Республики, первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии, сохранивший и укрепивший православие в Азербайджане – Высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский.

Архиепископ Александр родился 13 июня 1952 года в Ярославле в семье рабочих. Также городом детства будущего архиепископа был Ростов Великий Ярославской области.