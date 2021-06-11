"Непонятно без сознания она или просто уснула": в Ярославской области женщина-водитель перевернулась на фуре

Фура неуверенно ехала по трассе и в итоге перевернулась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июня на дороге между Семибратово и Ростовом Великим Ярославской области произошло ДТП. Со слов очевидцев, фура неуверенно ехала по трассе, прижалась к обочине, чуть не врезалась в припаркованную цистерну, задела велосипедиста, а потом вовсе опрокинулась в кювет.

Также со слов очевидцев, цепочка событий произошла по вине водителя - за рулем тяжеловоза была пьяная женщина.

- Непонятно спит женщина или без сознания. Медики и другие водители не могут пробраться к ней ни через люк, ни через дверь, - рассказал велосипедист Николай Серов, которого задела фура .

Позже медицинским работникам удалось разговорить автоледи через люк. Она призналась, что была нетрезва.