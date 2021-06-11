В Ярославле запустят автобус между корпусами больницы имени Семашко Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле по многочисленным просьбам жителей Красноперекопского района и руководства больницы имени Семашко запустят новый автобусный маршрут. Он будет связывать корпуса медучреждения на улице 8 Марта, улице Носкова с отделениями на улице Гагарина, 12.

О нововведениях рассказал депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников. И сразу предупредил, что маршрут временный.

- Он создан для мониторинга пассажиропотока на данном направлении. С начальником управления городского пассажирского транспорта Сергеем Волканевским, перевозчиком Андреем Ворониным и представителем руководства больницы мы обсудили востребованность данного маршрута и проработали возможность его тестирования, - рассказал Андрей Щенников.