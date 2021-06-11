Сбежал и получил второй срок: житель Рыбинска ушел из колонии пешком Фото: Борис КОКУРИН

25-летний мужчина обвиняется по статье «Побег из мест лишения свободы». Заключенный, отбывающий срок за кражу, жил в колонии-поселении Рыбинска. Во время работ на продуктовом складе он решил сбежать. Воспользовавшись моментом, когда осужденные свободно передвигались по территории склада, заключенный просто ушел и не вернулся на построение.

- Осужденному удалось добраться до Ярославля, где он был задержан сотрудниками УФСИН России по Ярославской области. Санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде четырех лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.