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Общество11 июня 2021 9:30

Сбежал и получил второй срок: житель Рыбинска ушел из колонии пешком

Его уже поймали
Анастасия Голубева
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Сбежал и получил второй срок: житель Рыбинска ушел из колонии пешком

Сбежал и получил второй срок: житель Рыбинска ушел из колонии пешком

Фото: Борис КОКУРИН

25-летний мужчина обвиняется по статье «Побег из мест лишения свободы». Заключенный, отбывающий срок за кражу, жил в колонии-поселении Рыбинска. Во время работ на продуктовом складе он решил сбежать. Воспользовавшись моментом, когда осужденные свободно передвигались по территории склада, заключенный просто ушел и не вернулся на построение.

- Осужденному удалось добраться до Ярославля, где он был задержан сотрудниками УФСИН России по Ярославской области. Санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде четырех лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.