Сотрудники муниципального предприятия Ярославской области остались без работы и без зарплаты

Сотрудники бурмакинского предприятия обратились к депутату. ФОТО: страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

25 сотрудников МУП ЖКХ «Бурмакино» остались без работы и без зарплат за последние три месяца. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала депутат областной думы Елена Кузнецова.

- Посетила поселок Бурмакино Некрасовского района. Поводом для поездки послужило обращение сотрудников МУП ЖКХ «Бурмакино». Дело в том, что в данный момент предприятие проходит процедуру банкротства. В апреле текущего года сотрудники получили уведомления о ликвидации юридического лица. В одночасье без работы остались 25 человек. Работу найти в поселке им будет довольно проблематично, - рассказала о незавидной участи бурмакинцев депутат.

Три последние месяца работники предприятия, по их словам, не получают зарплату и нет никаких гарантий, что эти деньги, а также выходное пособие вообще будут.

- И самое главное, работникам никто не разъяснил, как им действовать в этой ситуации. Мы подключаем к этому вопросу нашего юриста. Будут подготовлены документы в суд и даны все необходимые рекомендации. Вопрос остается на моем личном контроле, - пообещала Елена Кузнецова.

Как отметила депутат, решением Арбитражного суда региона от 12 мая 2020 года, МУП ЖКХ «Бурмакино» назначен конкурсный управляющий. А по решение того е Арбитражного суда, но уже от 31 марта этого года в реестр кредиторов сотрудники предприятия внесены не были.