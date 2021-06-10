Молодой ярославец сдал в аренду чужую квартиру

Собственник недвижимости проживал в Севастополе и не знал, что в его доме кто-то незаконно живет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летнего жителя Ярославля обвиняют в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре, мужчина представился сотрудником риэлторского агентства и с июня 2020 по март 2021 года сдавал ярославцу в аренду чужую квартиру, а выручку забирал себе.

Тем временем собственник недвижимости проживал в Севастополе и не знал, что в его доме кто-то незаконно живет.

- Общий ущерб от преступных действий составил более 100 тысяч рублей. В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме, однако ущерб не возместил, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Теперь лже-риэлтору грозит лишение свободы до пяти лет.