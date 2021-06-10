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Общество10 июня 2021 17:45

Приставы пришли: ярославские магазины из-за долгов лишились телевизоров, витрин и весов

В области борются со злостными неплательщиками
Анастасия Голубева
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В области борются со злостными неплательщиками

В области борются со злостными неплательщиками

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославле судебные приставы и налоговая служба наведались в организации и магазины многочисленных должников. Арестованного имущества оказалось достаточно: витрины, телевизоры, весовая техника и автомобили. Суммы долга у всех разные: от 30 тысяч рублей до 1,5 миллионов.

- Теперь у каждого должника есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщили в УФССП России по Ярославской области.