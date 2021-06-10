Здание ярославского правительства отремонтируют за 15 миллионов рублей Фото: Полина Вачнадзе

На сайте Госзакупок объявлен аукцион на ремонт здания правительства Ярославской области. Здесь собираются отремонтировать крышу и обновить фасады. На ремонтные работы планируют потратить 15 миллионов и без малого 144 тысячи рублей.

Как говорится в технической документации, результаты обследования здания показали, что более 30% облицовочных плит уже потеряли сцепление с фасадом. На отдельных участках имеются сколы и трещины, а также повреждения техническими реагентами.

- Кроме того, облицованные известняковыми плитами наружные стены дворовых фасадов имеют сильные загрязнения, требующие очистки абразивными инструментами, - говорится в сопроводительных документах.