В Ярославле девушка упала с третьего этажа дома. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 9 июня, примерно около 19 часов вечера во дворе на проспекте Машиностроителей с балкона третьего этажа выпала девушка. В соцсетях выложили фотографии с места происшествия.

- Был как раз в тот момент там. Она висела, держась за балкон, и там был еще человек, который умолял ее не прыгать. Потом, видимо, сорвалась, - рассказывает очевидец произошедшего Danik Kashen. - Сам бегал за врачами в соседнюю больницу. Минут через 20 приехала скорая. Девушка все это время была в состоянии и могла отвечать на вопросы. Врачи скорой осмотрели ее и минут через пять увезли. Огромное человеческое спасибо хочется сказать медсестре из соседней больницы, которая была рядом.

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, что девушку госпитализировали в больницу имени Соловьева с травмами средней тяжести.