В Ярославле благоустроят сквер у ротонды

Проект будущего благоустройства ярославцы будут при помощи голосования. Фото: со страницы "ВКонтакте" Владимира Волкова

10 мая мэр Ярославля Владимир Волков встретился с местным предпринимателем и общественным деятелем Сергеем Казанским. Они обсудили вопрос благоустройства скверау ротонды на улице Первомайской.

- Безусловно, территорию нужно облагораживать: обустроить красивые тротуарные дорожки, газоны, заменить бордюрный камень. Но в первую очередь, все варианты благоустройства нужно показать жителям, чтобы ярославцы сами смогли выбрать будущий облик сквера у ротонды, - сказал Владимир Волков.

Выбирать проект будущего благоустройства ярославцы будут при помощи голосования. Подробности того, как оно будет проходить, сообщат позже. Территорию планируют благоустроить к осени.