Ярославец стал Счастливым и выиграл суд у коллекторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Ярославского областного суда поделилась интересной историей из недавней практики.

8 лет назад ярославец И.Глебушев оформил кредитную карту, однако, обязательства свои выполнял через раз и в итоге за год – с 2016-го по 2017-ый – накопил долг почти в 250 тысяч рублей. В январе 2017 года банк уступил право требования по кредитному договору коллекторам, но по каким-то только им ведомым причинам требовать возврата долга сразу они не стали. В суд обратились только в феврале этого года, пропустив все сроки исковой давности.

За это время в жизни должника многое поменялось. Но главное событие – смена фамилии. Глебушев стал Счастливым. Конечно, на решение суда отказать в удовлетворении иска к Глебушеву-Счастливому с юридической точки зрения это не повлияло, но вот и не верь после этого, что смена имен и фамилий влияет на судьбу…

- В судебном заседании ответчик заявил о пропуске срока исковой давности истцом, что является основанием для отказа в иске. Доказательств уважительности причин пропуска срока исковой давности суду представлено не было. Решением Кировского суда истцу отказано в удовлетворении исковых требований к Глебушеву (после смены фамилии Счастливому), - пояснили в пресс-службе Областного суда.

Решение в законную силу не вступило.