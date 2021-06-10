ДТП на окружной в Рыбинске: госпитализированы четыре человека

Девушка-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево Фото: УМВД по Ярославской области

Авария на окружной дороге в Рыбинске произошла около трех часов ночи 10 июня. По предварительной информации, 26-летняя девушка-водитель не справилась с управлением «Тойоты» и вылетела в кювет, после чего врезалась в дерево.

Чтобы достать из покореженного салона водителя и пассажиров, спасателям пришлось применить специнструменты и срезать крышу иномарки.

- Пострадали четыре человека: водитель и пассажиры – молодые люди 21 года, 20 и 18 лет. Их госпитализировали с травмами, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧс и медики.