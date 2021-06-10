В Рыбинске готовят площадку для скульптуры Остапа Бендера и мальчика-беспризорника Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске строители готовят площадку под будущую скульптуру Остапа Бендера и мальчика-беспризорника. Арт-композицию московского архитектора Александра Прохорова установят на Купеческом спуске. Сейчас бетонируют основание. Уже начали укладывать брусчатку, на которой будет располагаться скульптура. Также сделана дождеприемная защитная полоса, так как объект установят на склоне. Под основание положено специальное утепление. Полностью работы завершат к июлю.

- Утеплитель не даст промерзнуть грунту зимой. Это позволит избежать пучения, подвижек, и, соответственно, памятник не будет «гулять», - отметил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.