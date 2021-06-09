В Ярославле сотрудники Росгвардии сняли с окна пятого этажа трехлетнего мальчика

Росгвардеец успокоил ребенка, а позже его передали родителям. Фото: Росгвардия Ярославской области

Из окна дома на улице Доронина в Ярославле доносился громкий детский плачь. Его услышали прохожие. Оказалось, что в квартире на пятом этаже у приоткрытого окна плачет трехлетний мальчик. Ребенок сидел на подоконнике, родителей судя по-всему рядом не было, поэтому обеспокоенные очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии.

- Один из росгвардейцев поднялся в квартиру. Дверь оказалась не запертой. Капитан полиции Владислав В. подошел к малышу и попытался привлечь его внимание. В результате мальчик сам спустился с подоконника и подошел к сотруднику. Росгвардеец успокоил ребенка, а позже его передали родителям, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Ярославской области.

В отношении родителей малыша составили протокол об административном правонарушении, который направили для рассмотрения в

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.