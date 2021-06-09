В подарок - обокрала: ярославну обвиняют в хищении золота у друзей

Женщина призналась в содеянном, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 Марта компания друзей отмечала международный женский праздник. После того, как застолье закончилось, все гости легли спать, кроме одной 36-летней ярославны.

- По версии следствия, 8 марта обвиняемая в гостях у знакомого распивала спиртные напитки в компании других гостей. На утро следующего дня одна из знакомых хозяина квартиры, уснувшая в гостях, не нашла шее золотой цепочки и крестика, стоимостью 22 000 рублей. Обвиняемой удалось сбыть похищенное в ломбард, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В этой же компании спустя 10 дней обвиняемая похитила золотую сережку стоимостью в 5500 рублей. Жертвой выбрала женщину, у которой ранее забрала цепочку.

После случившегося, любительницу золота объявили в розыск и в скором времени нашли. Женщина призналась в содеянном, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.