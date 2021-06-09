Будут укладывать и днем, и ночью: в Заволжском районе Ярославля начали масштабный ремонт улиц

Подрядчик приступил к снятию старого асфальтобетонного покрытия на улице Борки. Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля отремонтируют четыре километра улицы Борки. Основной задачей для подрядчиков стоит замена старого дорожного покрытия. Работы по укладке асфальта будут идти и днем, и ночью.

- Сегодня подрядчик приступил к снятию старого асфальтобетонного покрытия на улице Борки. Есть ряд сложностей, самая главная — стесненность проезжей части. При укладке нового асфальта будем заранее предупреждать жителей и, возможно, проводить работы в ночное время, чтобы избежать заторов, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Также будут укреплены асфальтобетонной крошкой обочины, на которых появятся новые остановки для общественного транспорта.

- Ежегодно на данной улице проводились работы по ямочному ремонту, но в последние годы этого было недостаточно, так как сейчас асфальтовое покрытие изношено практически на 100%. Дорога является подъездной, и ей пользуются порядка 3000 человек, - отметил глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.