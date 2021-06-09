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Общество9 июня 2021 14:31

Ярэнерго и Департамент образования Ярославской области подвели итоги детского конкурса «Мы знаем все про электробезопасность»

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Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Областной конкурс творческих работ по предупреждению электротравматизма проводится филиалом «Россети Центр Ярэнерго» и Департаментом образования Ярославской области ежегодно. В этом году в нем приняли участие более 500 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет из 151 образовательной организации региона.

Ребята делали красочные рисунки и плакаты, готовили видеоролики, поделки и даже разрабатывали свою эмблему электробезопасности. Все работы оригинальны и отличаются сюжетами и манерой исполнения. Похожи они в одном – в каждой видно, что ребята тщательно подготовились к конкурсу и изучили правила безопасного обращения с электричеством во дворе, в лесу, в помещении и на воде.

По итогам конкурса дипломами и памятными призами жюри отметило 61 юного участника. Организаторы - «Россети Центр Ярэнерго» и Департамент образования Ярославской области - благодарят всех детей за участие.

С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте ГОУ ДО Ярославской области «Центр детско-юношеского технического творчества».

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» уделяет большое внимание вопросам электробезопасности. В числе приоритетных направлений этой работы — профилактика детского электротравматизма. Энергетики ежегодно проводят для детей и подростков тематические мероприятия — конкурсы, уроки, семинары, различные акции. Ежегодно их участниками становятся тысячи юных жителей Ярославля и Ярославской области.

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»