Ярославцу грозит 10 лет колонии за нападение на таксиста

Водитель получил ножом в живот от своего постоянного клиента Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Ленинского района передала в суд уголовное дело по нападению на таксиста. 44-летний житель Ярославля обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

А начиналось все вполне мирно. Мужчина, который в ближайшее время сядет на скамью подсудимых, позвонил таксисту и предложил ему выпить. Водитель уже не раз подвозил этого пассажира и между ними сложились неформальные отношения. Не ожидая никакого подвоха, таксист пригласил клиента к себе домой.

Но дружеские посиделки закончились скандалом и хозяин квартиры вежливо, а может быть и не очень вежливо, предложил гостю удалиться. Того уговаривать не пришлось, но когда собутыльники вышли на лестничную площадку, клиент достал нож, который зачем-то носил с собой, и пырнул их хозяина квартиры в живот. Следствие считает, что события развивались именно так.

- В результате противоправных действий здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкцией ч. 2 ст. 111 УК РФ установлено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело расследовалось районным отделом полиции, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.