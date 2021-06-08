Пырнул ножом за громкую музыку: в Ярославской области мужчина покалечил друга

Хозяин квартиры нанес гостю удар кухонным ножом в живот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Пошехонского района Ярославской области устроился на работу в Рыбинск, только вот жить ему негде было - квартиру не успел снять. На помощь пришел 54-летний друг, который предложил временно остановиться у него, но у товарищей не получилось ужиться вместе.

В марте 2021 года хозяин квартиры нанес гостю удар кухонным ножом в живот, за то, что он громко слушал музыку и мешал распивать спиртные напитки на кухне квартиры.

- После удара потерпевшего ножом, обвиняемый высказал в адрес последнего угрозу убийством, сопроводив ее сопутствующим замахом руки, держа в ней кухонный нож над головой потерпевшего, которую в свою очередь он воспринял реально и опасался ее осуществления, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Из-за полученной раны у 33-летнего мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. Его обидчику грозит до 10 лет лишения свободы, уголовное дело передано в суд.