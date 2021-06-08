В Ярославской области нарушители правил охраны памятников заплатят почти миллион рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала года сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия проверили 157 памятников. Выявлено 45 нарушений. Общая сумма штрафов – 986 тысяч рублей.

Как пояснили в департаменте, самыми распространенными нарушениями являются проведение работ на объектах без разрешений. Кроме того, многие собственники не содержат объект в надлежащем состоянии, игнорируя технические, санитарные и противопожарные требования. Контрольные-надзорные мероприятия, которые проводит департамент, позволяют не только оценить состояние объектов, но и наладить диалог с их собственниками, если это требуется для сохранения памятников.

Не так давно эксперты проверили церковь Спаса Нерукотворного в деревне Николо-Заболотье Тутаевского района и мемориальный музей Н.А. Морозова в селе Борок Некоузского района. Их состояние считается удовлетворительным. Помимо этого, внеплановая проверка дома В.Ф. Размусова на улице Луначарского, 46 в Тутаеве, выявила нарушения. Работы по демонтажу крыши проходили без разрешения. Собственнику направлено предписание с требованием установить ремонт. Специалисты дадут ему необходимые разъяснения о порядке проведения таких мероприятий.