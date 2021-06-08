Во Фрунзенском районе Ярославля убрали огромную мусорную свалку

Во Фрунзенском районе Ярославле убрали огромную мусорную свалку Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 8 июня, на улице Суздальской около дома №31 представители администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов организовали вывоз мусора, который скопился в огромных количествах. По указному адресу стоят несколько мусорных баков, но они не вмещают весь объем отходов, которые накапливается из ближайших домов. Местные жители сами убираются в своих дворах, а все ветки, ненужные доски и другие строительные материалы складируют около мусорных контейнеров. Подобные свалки образуются здесь каждый год.

- Оперативно вывозить такие объемы не всегда получается. Для отслеживания и фиксации правонарушений на участке улицы Суздальской в районе дома №31 установлена камера наружного видеонаблюдения. Также мы реагируем на обращения жителей в социальных сетях и самостоятельно следим за появлением свалок, чтобы оперативно заняться их устранением. На весенне-осенний период на улице Суздальской мы установим дополнительные баки, чтобы мусор не скапливался в больших объемах вокруг контейнерной площадки, — пояснил первый заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Дмитрий Сергеев.

В мэрии города рассказали, что с начала года во Фрунзенском и Красноперекопском районах было вывезено более 600 кубических метров мусора. Планируется убрать еще около 200.