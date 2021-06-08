В Ярославле полицейские довезли до больницы укушенную змеей женщину

В Ярославле Анатолий Кузнецов и Максим Пошивалов помогли женщине быстро добраться до больницы Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле два капитана – Анатолий Кузнецов и Максим Пошивалов – помогли женщине быстро добраться до больницы. Ярославну укусила змея и промедление, возможно, было смерти подобно.

- 5 июня на 16 км Костромского шоссе во время несения службы к наряду ГИБДД обратилась девушка и рассказала, что родственница нуждается в экстренной медицинской помощи, так как ее укусила змея. Сообщив о случившемся в дежурную часть, капитан полиции Анатолий Кузнецов и капитан полиции Максим Пошивалов приняли решение сопроводить автомобиль граждан до ближайшего медицинского учреждения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

С маячками и спецсигналами пострадавшую быстро довезли до больницы. Там женщине вовреям оказали медицинскую помощь.