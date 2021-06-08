Запущен сервис, позволяющий отслеживать состояние автотранспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мониторинг транспорта» позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты.

С помощью нового решения от «Ростелекома» компании могут пресекать нецелевое использование автомобилей, факты сливов топлива и другие нарушения. Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние автотранспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, грузоперевозчиков, такси, автосалонов, сообщает пресс-служба оператора.

- «Ростелеком» обладает опытом реализации масштабных транспортных проектов, многие из которых создавались по индивидуальному заказу крупных клиентов. Запуск «Мониторинга транспорта» является знаковым событием: нам удалось превратить ранее имеющиеся проектные разработки в масштабируемый и, самое важное, доступный продукт для бизнеса, - сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

Благодаря широкому функционалу и индивидуальным настройкам «Мониторинг транспорта» уже внедряется заказчиками, помогая снижать издержки и повышать безопасность работы транспорта.